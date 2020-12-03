Son dakika haberi: Konya'da sokağa çıkma kısıtlamalarında otobüs ve tramvay seferleri devam edecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Konya'da sokağa çıkma kısıtlamalarında otobüs ve tramvay seferleri devam edecek
03.12.2020 15:11
Bir son dakika haberine göre Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan hafta içi akşam ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde, Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ve tramvayların seferlerine devam edeceği bildirildi.
Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan hafta içi akşam ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde, Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ve tramvayların seferlerine devam edeceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüs seferleri için güzergah ve sefer bazlı yolcu sayıları, kısıtlama kapsamında olmayan ve kısıtlama dönemlerinde çalışmaya devam eden vatandaşlar dikkate alınarak incelendi ve yeni sefer saatleri belirlendi.
Bu kapsamda, 5 Aralık 2020 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni sefer saatlerine "atus.konya.bel.tr" web sayfasından ulaşılabilecek.
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