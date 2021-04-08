Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

08.04.2021 09:19

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında meydana geldi. Ömer Sarıot'un kullandığı 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ramazan Sözen yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi. Sarıot'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Ramazan Sözen de kazadan yara almadan kurtuldu.

Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Konya, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KONYA TIR'A ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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