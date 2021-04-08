KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında meydana geldi. Ömer Sarıot'un kullandığı 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ramazan Sözen yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi. Sarıot'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Ramazan Sözen de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
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