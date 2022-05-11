Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.10 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (24) idaresindeki 06 CVY 883 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı A.C. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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