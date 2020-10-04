Son dakika haberi | Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hamza Ünaler idaresindeki 42 J 7601 plakalı elma yüklü kamyon, Cinler Mahallesi Karaman çevre yolundaki kavşakta, Ali Sani idaresindeki 42 EUB 65 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Sani olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Hamza ile aynı araçtaki kardeşi Muhammet Ünaler yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sani'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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