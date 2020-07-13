Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıKONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 'sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyus¸turucu madde ticareti yapan veya nakleden' şüphelilere yo"nelik c¸alıs¸ma başlattı. Yapılan çalışmada daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak, 1 şüphelide uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1374 adet uyus¸turucu hap ile 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı - Son Dakika
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