Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik olarak kent merkezinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 hassas terazi, 40,72 gram esrar maddesi, 129,63 gram metamfetamin, 14 adet suboxone uyuşturucu hap, 3 üzerinde ibare bulunmayan uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat, 84 Regapen uyuşturucu haplara ait boş tablet, 1 kısa dipçik ruhsatsız pompalı yivsiz tüfek ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlar kapsamında Ö.A., R.Ö. ve O.Y. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ö.A çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, R.Ö ve O.Y. adli kontrol şartı ile salıverildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.