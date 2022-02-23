Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

23.02.2022 09:28
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Son dakika haberleri: Konya İl Emniyet Müdürlüğüne narkotik ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne narkotik ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alınırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 16 parça halinde 8 kilo 158 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi ve Ereğli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda ise 1 kilo 60 gram esrar maddesi, 270 gram eroin maddesi, 233 adet uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek el konuldu.

Operasyonlar kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak" suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika


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