Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, önceki gün yürüttüğü operasyonda tutuklanan zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen şüpheli A. Y. gözaltına alındı.
Polis ekiplerince A.Y'nin evinde yapılan aramada 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında daha önce yakalanan 1 kişi tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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