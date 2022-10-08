Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada, 45 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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