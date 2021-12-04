Son dakika haberi... Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 336 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Adana'dan Konya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Konya-Ereğli kara yolu Yarma Mahallesi Ovakavağı kavşağında şüpheli F.Y'yi yaya olarak kaçarken yakaladı.
Üzerinde bir tabanca ve 6 mermi bulunan şüphelinin, yakalandığı yerin yakınında yol kenarına gizlediği 18 kilo 336 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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