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Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

10.02.2022 18:38
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, H.A'nın zaman zaman ilçe dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüpheli ilçe merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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