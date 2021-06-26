Son dakika haberi... Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslerde yapılan aramada 2,2 gram uyuşturucu ve 16 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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