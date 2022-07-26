Konya'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen Sinan N'nin kullandığı araç Sarıköy mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince durdurulmuş, yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan Mustafa A, ( 24), Sinan N. (37), Tuğrul U. (30) ve H.K'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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