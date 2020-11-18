Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına kısmen uyulduğu görüldü.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, kaymakamlıklarca tespit edilen sigara ic¸me kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve caddelerde ekipler denetim yaptı.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kararları hatırlatan ekipler, vatandaşları sokak ve caddelerde sigara içmemeleri konusunda uyardı.
Ekipler, tedbirlere uymayanlara para cezası uygulanacağını hatırlattı.
Vatandaşların, sigara ic¸me kısıtlamasına kısmen uyduğu görüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Konya'da vatandaşlar sigara içme yasağına kısmen uyuyor - Son Dakika