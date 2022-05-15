Son dakika haberi: Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.05.2022 11:23
Son dakika haberi: Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli'de farklı günlerde ve 3 farklı adreste meydana gelen evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarının şüphelilerinin tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda 3 olayın şüphelisinin de aynı şahıslar olduğu ortaya çıktı. Belirlenen 3 kadın şüpheli, 13 Mayıs Cuma günü farklı bir ikamete hırsızlık amaçlı girmeye teşebbüs ettikten sonra ticari bir taksiyle ilçeden ayrılacakları esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.O.'nun hırsızlık suçundan 108 adet suç kaydının, M.Ç.'nin 23 adet suç kaydının, E.G.'nin ise hırsızlık suçundan 75 adet suç kaydının olduğu tespit edilirken, her 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Ereğli, konut, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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