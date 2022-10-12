Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. (18), Ü.B. (13) ve O.K. (16) ile M.K. (16), S.K. (36) ve M.K. (22) tartışmaya başladı.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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