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Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü

23.06.2021 01:54
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü, System.String[]

Son dakika haberine göre KONYA'da iki katlı evde çıkan yangında odalarında uyuyan Suriye uyruklu kardeşler ikiz olan Fatma (4) ve Ayşe El İsmail (4) ile Nuran El İsmail (2) hayatını kaybetti.

KONYA'da iki katlı evde çıkan yangında odalarında uyuyan Suriye uyruklu kardeşler ikiz olan Fatma (4) ve Ayşe El İsmail (4) ile Nuran El İsmail (2) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde iki katlı evin üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta misafirliğe gelen amcalarıyla oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER ODAYI SARINCA  ÇOCUKLAR KURTARILAMADIBu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada evin ahşap olan tavanı da çöktü. Müdahalenin ardından içeri giren itfaiye ekipleri,  yanarak can veren 3 kardeşin cansız bedenini enkaz altından çıkarttı. 3 kardeşin cesetleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen ve fenalaşan hamile Kader El İsmail'e olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Cihat El İsmail'i de yakınları teselli etti.

Soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü
Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü

İtfaiye, Suriye, Yangın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da yangın faciası: 3 çocuk öldü - Son Dakika


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