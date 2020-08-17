Durumu ağır olan Serkan Çınar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 U 5967 plakalı kamyonetle çarpışmış, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Fatma Çınar ve oğlu Serkan Çınar yaralanmıştı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarındaki kazanın ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yusuf Çınar, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:27

Kaynak: AA

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