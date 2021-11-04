Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla ağır yaralandı.
Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta, Yıldıray T, husumetlisi Burak M'nin (21) evine giderek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray T, Burak M'yi tabancayla başından vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli Yıldıray T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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