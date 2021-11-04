Polis ekipleri, kaçan şüpheli Yıldıray T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla ağır yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Konya'daki silahlı kavgada bir kişi tabancayla ağır yaralandı - Son Dakika

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