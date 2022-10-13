Son dakika haberi! Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

13.10.2022 19:30
Son dakika haberi! Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Son dakika habere göre Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Avcı'nın kullandığı 42 AHY 486 süt toplama aracı, Kadınhanı Polatlı kara yolunun Atlantı kasabası mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcı'nın cenazesi Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Avcı, Kadınhanı, Atlantı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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