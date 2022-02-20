Üye Girişi
Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama - Son Dakika

Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama

20.02.2022 20:26
Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama

Konya'da dün meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında, otobüsün iki şoföründen biri tutuklanırken, diğer şoför hastanedeki tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Konya'da dün meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında, otobüsün iki şoföründen biri tutuklanırken, diğer şoför hastanedeki tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Kaza, dün saat 06.50 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 13 kişinin tedavisi devam ederken, diğerleri taburcu edildi.

İki şoförden biri tutuklandı, diğeri tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından tur otobüsü kazasının devam eden soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamadada şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü olan şüpheli M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli H.B. 20 Şubat 2022 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, H.B. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir."

(İHA)

YORUMLAR
500
Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu

Cumhuriyet, Kapadokya, İzmir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 20:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement