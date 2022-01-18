Son dakika haberi... Konya'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana-Konya kara yolu üzerindeki Medaş kavşağında, tır, kamyonet ve iki otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Soner Şahin, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Şahin, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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