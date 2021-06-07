Son dakika haberi... Konya itfaiyesinden Karadağlı itfaiyecilere eğitim - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla Karadağ'ın Plav, Gusinje, Berane ve Zabljak Belediyeleri'ndeki itfaiye personeline yönelik "Temel İtfaiye Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında 6 gün süren eğitime 20 itfaiye-kurtarma personelinin katıldığı belirtildi.

Eğitim programı kapsamında, yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında teorik eğitimler alan Karadağlı itfaiyeciler için uzman eğitmenlerin gözetiminde bir de tatbikat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimi ve tatbikatı başarıyla tamamlayan Karadağlı itfaiye personeli Gusinje Belediye Meclisi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Gusinje Belediye Başkanı Anela Çekiç, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, daha önce TİKA Başkanlığı'nın Gusinje Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na ekipman ve donanım desteği verdiğini, düzenlenen eğitimin bu açıdan bir önceki projeyi tamamlayıcı özelliği olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen proje için TİKA'q'ya ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne teşekkür eden Çekiç, Gusinje Belediyesi olarak TİKA ile farklı sektörlerde işbirliğinin devam etmesini arzusunda olduklarını söyledi. Törende konuşan TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Abdurrahman Toprak da TİKA'nın Karadağ'da 2007 yılından bu yana tarım, sağlık ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde 400'den fazla proje gerçekleştirdiğini paylaşırken, kamu kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve iki ülke arası işbirliğinin artırılmasına yönelik projelere büyük önem verildiğini belirtti."