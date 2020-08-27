Son dakika haberi... KONYA Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi... KONYA Kaza anı güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza anı güvenlik kamerasındaKONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra dorseye çarparak durabildiği 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... KONYA Kaza anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Kaza anı güvenlik kamerasında

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra dorseye çarparak durabildiği 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 2 gün önce Yunak- Akşehir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 64 KV 167 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attıktan akaryakıt istasyonu içindeki park halindeki dorseye çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kalıdırıldı. Kaza anın ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KONYA Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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