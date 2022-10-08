Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

08.10.2022 10:42
Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Konya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte, internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada, tanınmış ve kurumsal, oto kiralama markalarının sitelerinin kopyalanarak oluşturulan internet siteleri aracılığıyla 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasının "oltalama" tekniğiyle alındığını tespit etti.

Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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