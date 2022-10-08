Ekipler, yaptığı araştırmada, tanınmış ve kurumsal, oto kiralama markalarının sitelerinin kopyalanarak oluşturulan internet siteleri aracılığıyla 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasının "oltalama" tekniğiyle alındığını tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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