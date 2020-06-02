Son dakika haberi | Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi: Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 5'i yakalandı.

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 5'i yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf, 3'ü ihraç edilen personel, 2'si ise mahrem imam olduğu belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılardan 5'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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