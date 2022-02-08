Üye Girişi
Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

08.02.2022 10:58
Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haber... Konya merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İki ayrı operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 10 ilde, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yine Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Soruşturmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i kamuda görevli, 2'si kamudan ihraç edilen, 3'ü muvazzaf asker, 1 ihraç, 1 açıkta, 2 emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlarda kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yakalanamayan 9 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement