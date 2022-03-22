Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'daki sözde askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin bulunduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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