Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

22.03.2022 16:52
Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Konya merkezli 4 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK'daki sözde askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin bulunduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan bakıcı konuştu: Kendime hakim olamadım, pişmanım
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:22 'Hugo' karakteriyle tanınan Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuğuyla hemen hemen aynı boyda
16:18 Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement