KORONAVİRÜS salgınının başlamasıyla 2020-2021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 8 seferde dağıttığı toplam 229 milyon 599 bin 750 bin lira tutarındaki ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, yarın da 27 milyon 585 bin lira tutarında motorin avansının dağıtımına başlayacak.

Dağıtımına başlanacak motorin avansı ile Konya Şeker'in 2020-2021 kampanya döneminde üreticiye verdiği avans desteğinin toplam tutarı 257 milyon 184 bin 750 liraya ulaşacak. Salgın endişelerinin sosyal hayat kadar ekonomiyi, üretimi, turizmi genel olarak ise hayatın her alanını etkilediğini belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk "Salgındı, ekonomide durgunluktu elbette bitecek, hayat normale dönecek. Ancak tarımsal üretim, tarladaki ürün, tarım takvimi tabiatı gereği hayatın normale dönmesini bekleyemez. Bir süre tıraş olmayabilirsiniz, bir süre yeni eve taşınmayabilirsiniz, düğündü dernekti erteleyebilirsiniz. Ancak, pancarı sonra ekerim, hele bir çapası dursun, risk bitince suyunu gübresini veririm diyemezsiniz. Tabiatı gereği ertelenemez, ötelenemez bir işi fedakarca, üstün bir gayretle yapan üretici bu dönemde desteği en çok hak eden kesimdi ve biz de onları desteksiz bırakmadık. Konya Şeker'in üreticiye, üretene desteği, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de şartlardan bağımsız, zor günde de normal günde de bitmeyecek, sürgit devam edecek. Çünkü biliyoruz ki, traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçi kaybetmez, ülkemiz kaybeder, milletimiz zora düşer. Konya Şeker var olduğu sürece, su motoru, traktör, motorin avansı ile durmayacak, tarla sürülecek, ürünler susuzluktan üretici çaresizlikten boynunu bükmeyecek, milletimiz zora düşmeyecek" dedi.

'ÜRETİCİYE VERDİĞİMİZ DESTEK 257 MİLYON 184 BİN LİRAYI GEÇTİ'

Kampanya döneminde üreticiye verilen desteğin 257 milyon 184 bin lirayı geçtiğini belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk şunları söyledi; "Üreticinin daha çok üretebilmesi ve ürettiğinden daha çok kazanabilmesi için üreticinin ürettiğini işleyecek yatırımlar kadar önemli olan husus tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Konya Şeker'in bu kampanya döneminde üreticiye verdiği destek, dağıtımına başlayacağımız motorin avansı ile 257 milyon 184 bin lirayı geçti. Bu ayni veya nakdi avans olarak Konya Şeker'in üreticiye aktardığı meblağdır. Bu 257 milyon lira tarımsal faaliyet çerçevesinde üreticinin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderecek şekilde verildi. Tohum ekileceği zaman tohum avansı, gübre atılacağı zaman gübre desteği, çapa zamanı, bayram gibi herkes için önemli günde nakit avans olarak dağıtıldı. İçinde bulunduğumuz günlerde de sulamaydı, hasattı, ikinci ürüne tarlanın hazırlanmasıydı derken üretici için motorin, güneş kadar, su kadar ihtiyaçtır. Bunu biliyor, motorin avansları ile çiftçimizi çaresiz bırakmıyoruz"