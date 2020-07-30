Son dakika haberi... Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Özçelik'ten bayram mesajı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Kurban Bayramı'nın ülke ve İslam alemi için hayırlı olmasını diledi.

Özçelik, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkede barış, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların, milli ve dini duyguların pekişmesinin yanı sıra toplumun birlik ve beraberliğinin sağlandığı müstesna günler olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Toplumların manevi zenginliği olan bayramlar, aynı zamanda güçlü bir toplumsal yapının oluşturulması için de büyük önem arz etmektedir. Zira bugünler, toplumsal huzur atmosferinde yaşanacak kardeşlik ve birliktelik duygularıyla bizi daha da güzel günlere taşıyacak en kuvvetli kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Bayram heyecanının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşme süreciyle birlikte her ne kadar bir arada bayram heyecanı yaşasak da Kovid-19 salgını henüz etkisini yitirmemiştir. Bu sebeple sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarını göz ardı etmeyerek gerekli tedbirleri almayı unutmamalıyız. Bu duygularla Konya Teknik Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, şehrimiz, ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barış, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim."