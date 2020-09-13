Son dakika haberi... Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü ile yaşanan çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit düştü.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova Özel Harekat Taburu Komutanlığı emrindeki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehidin baba ocağı olan Akşehir Yeni Mahalle'de bulunan evine gelen Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde kimsenin olmaması ve anne ve babasının Yunak Kuzören Mahallesi'nde bulunmasından dolayı buraya giderek yakınlarına şehit haberini verdi. Şehidin Akşehir'deki evinin önü Türk bayrakları ile donatılırken, şehit haberini duyan komşuları da evin önüne geldi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın eşi Gül Aktay ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği ve 5 haftalık bir erkek çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'ın Kuzören'deki evlerinde şehit haberini aldıkları öğrenildi.

(İHA)