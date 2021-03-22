Son dakika haberi... Konyaaltı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Akdamlar Mahallesi'nde T.G ile D.Ç'nin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve aracında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.