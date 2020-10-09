Son dakika haberi! Konyalı üretici yerli susamdan 2,2 milyon lira kazandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı yüzde 100 yerli susam tohumlarını eken çiftçiler ürünü hasat etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, alternatif tarım ürünlerinin üretimini teşvik ederek ürün yelpazesini zenginleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda mayıs ayında üreticiye yüzde 100 yerli susam tohumu dağıttıklarını ifade eden Altay, çiftçilerin bu tohumlarla verim elde ettiklerini bildirdi.

Altay, "Susam üretiminin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması için Meram ve Akören ilçelerimizdeki kurak alanlarda ekilmek üzere 130 çiftçimize susam tohumu dağıtmıştık. Elhamdülillah susamların ilk hasadı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bu tohumlarla 110 ton ürün elde edildiğini ve üreticinin 2 milyon 200 bin lira kazandığını belirten Altay, susam ekimini yaygınlaştıracaklarını bildirdi.