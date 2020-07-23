Son dakika haberi! Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika gelişmesine göre İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından başladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan açma germe hareketleriyle sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic ve Jens Jonsson katılmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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