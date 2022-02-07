Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada - Son Dakika

ANTALYA'da, site önünde bekleyen kadının köpeğine, Pitbull saldırdı. Köpeğini kurtarmak için Pitbull'a tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Site önünde bekleyen kadının köpeğine, başıboş gezen Pitbull saldırdı. Kadının kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı. Pitbull'a tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Biri Pitbull'u ayaklarından tutarken diğeri baş kısmına doğru vurdu. Uzun uğraşlar sonucu Pitbull'un bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Kadın ise koşan köpeğinin peşinden gitti. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.