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Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada

07.02.2022 17:46
Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da, site önünde bekleyen kadının köpeğine, Pitbull saldırdı.

ANTALYA'da, site önünde bekleyen kadının köpeğine, Pitbull saldırdı. Köpeğini kurtarmak için Pitbull'a tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Site önünde bekleyen kadının köpeğine, başıboş gezen Pitbull saldırdı. Kadının kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı. Pitbull'a tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Biri Pitbull'u ayaklarından tutarken diğeri baş kısmına doğru vurdu. Uzun uğraşlar sonucu Pitbull'un bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Kadın ise koşan köpeğinin peşinden gitti. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada
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Pitbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Köpeğe saldıran Pitbull'u sopayla engellediler; o anlar kamerada - Son Dakika
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