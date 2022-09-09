Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı

09.09.2022 15:38
Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'da, 6 ay önce bir köpeğin iple boğazından ağaca asılı bulunmasıyla ilgili şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

MUĞLA'da, 6 ay önce bir köpeğin iple boğazından ağaca asılı bulunmasıyla ilgili şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Köpeği, sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Y.K., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 6 Mart'ta, saat 18.00 sıralarında, Ula ilçesinin turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi kaya mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, zeytin ağacında iple asılı haldeki ölü av köpeğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri Levent Arslan'a ait av köpeğin zeytinlik alanda ağaca asılarak öldürülmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 6 aylık çalışma sonunda 1 şüphelinin izine rastladı. Ekipler tarafından adresi tespit edilen şüpheli Y.K. yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki ifadesinde, köpeği sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Y.K., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika
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