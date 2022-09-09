MUĞLA'da, 6 ay önce bir köpeğin iple boğazından ağaca asılı bulunmasıyla ilgili şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Köpeği, sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Y.K., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı - Son Dakika

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