Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada

19.06.2022 18:03
Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanalda sürüklenen köpeği kurtarmak isteyen gençlerden biri dengesini kaybedince suya düştü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanalda sürüklenen köpeği kurtarmak isteyen gençlerden biri dengesini kaybedince suya düştü. O anlar cep telefonu  kamerasıyla görüntülenirken, köpek başka bir kişi tarafından kurtarıldı..

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir köpeğin sürüklendiğini görenler, kurtarmak için seferber oldu. Cihan Yalçın, Murat Bilgi ve Fevzi Çolbantay, birbirlerine tutunarak kanalın kenarına inmeye çalıştı. Köpeği kurtarmak isteyen gençlerden Bilgi, dengesini kaybedince kanala düştü. Su seviyesi az olunca Bilgi, köpeğin peşine düştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. 500 metre sürüklenen köpek ise bir başka kişi tarafından kurtarılıp, sudan çıkartıldı.


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Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi
Kaynak: DHA

Tarsus, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada - Son Dakika

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