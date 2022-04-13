Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada

13.04.2022 19:26

Son dakika gelişmesine göre Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada Tekirdağ Çorlu'da başıboş dolaşan köpeklerin saldırısından kaçan bir çocuğa minibüsün çarpması kameraya yansıdı.

Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da başıboş dolaşan köpeklerin saldırısından kaçan bir çocuğa minibüsün çarpması kameraya yansıdı. Küçük çocuğun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi eski sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak'ta başıboş köpeklerden korkup kaçan bir çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, "Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun" diye konuştu.

Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada
Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada
Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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