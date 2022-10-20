Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Etkisiz hale getirilen şahıs, "Yaptım bir hata" diyerek kendini savundu

AKSARAY - Aksaray'da sokakta yakaladığı köpekleri çuvala koyan adam HAYDİ ekipleri tarafından yakalandı. Köpekleri vermek istemeyen ve polislere saldıran şahıs, takviye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ziraat Caddesinde kağıt ve atık toplayan Savaş B.'nin bir çuvala yavru köpekleri koyduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden HAYDİ ekibi çuvala konulmuş köpekleri şahıstan almak istedi. Polise köpekleri vermeyen şahıs sopayla polislere saldırarak engel olmak istedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Çuvaldan çıkarılan 2 yavru köpek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Köpek benimdi vermek istemedim. Yaptım bir hata bir şey demiyorum" diyerek kendini savundu. Şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.