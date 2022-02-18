Üye Girişi
Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi

18.02.2022 00:14
Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde cesedi bulunan şahsın yapılan otopsisinde donarak değil, hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği, kalp büyümesinden kaynaklandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde cesedi bulunan şahsın yapılan otopsisinde donarak değil, hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği, kalp büyümesinden kaynaklandığı belirtildi.

Olay, sabah erken saatlerde kent merkezindeki Asri Mezarlık karşısında bulanan üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan inceleme şahsın isminin 69 yaşındaki Hasan Karapınar olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldıran Karapınar'ın cesedinde yapılan otopside şahsın hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği, kalp büyümesinden kaynaklı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirilirken, şahsın olay yerine nasıl ve neden geldiği araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi

YORUMLAR
500

Asri Mezarlık, Üst Geçit, Karahisar, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:06 Talihsizlik üstüne talihsizlik yaşıyor! Önceki günlerde ayağını sakatlayan Gülben Ergen şimdi de kaburga kemiğini çatlattı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
22:33 İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı!
22:11 PFDK, ceza yağmuruna tuttu! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 113 bin TL ödeyecek
21:56 Megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı müzikseverlerle buluştu! İşte politik mesaj olarak yorumlanan o sözler
21:53 Yapılan eleştiri maçı solladı! Ömer Üründül'e çok sinirlenen Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 00:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement