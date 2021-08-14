Son dakika haberleri... KÖPRÜ ALTINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN FATİH ÖLDÜ - Son Dakika

BURSA'da, köprü altındaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılan Muhammet Fatih Bölükbaşı (17), hayatını kaybetti. Acı haberle köprüye gelen Bölükbaşı'nın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa'daki ailesini ziyarete gelen Muhammet Fatih Bölükbaşı, köprünün altındaki elektrik kablolarına dokundu. Bu sırada akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin acı haberi verdiği yakınları, olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. Bölükbaşı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.