Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ

09.03.2022 08:17

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rojad Yürek, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Bu sırada seyir halindeki 5 araç duramayarak Yürek'e çarpıp, üzerinden geçti. Yürek, araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, Yürek'in atladığı Balıkyolu Köprüsü'nde ve yolda uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri ise yolda önlem alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu sırada TEM bağlantı yolunda araç kuyrukları oluştu. Yürek'in cenazesi incelemelerin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, Yürek'e çarpan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ

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TEM Otoyolu, Esenyurt, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN 5 ARAÇ GEÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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