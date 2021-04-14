Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI - Son Dakika

Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

14.04.2021 23:37

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motorunun yola fırladığı görüldü.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne ilerleyen Şafak Çıbık (33) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce orta refüje, ardından da köprülü kavşağın ayağına çarptı. Hurdaya dönen ve kopan motoru yola fırlayan otomobilin sürücüsü Şafak Çıbık ve araçtaki Turgay Ayas (33) ve Işıl Olan (36) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şafak Çıbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çıbık'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İtfaiye, Keşan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI; 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI - Son Dakika


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