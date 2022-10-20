Manisa gündem: Manisa'da Kore gazisinin cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa gündem: Manisa'da Kore gazisinin cenazesi, toprağa verildi

20.10.2022 15:16
Manisa gündem: Manisa'da Kore gazisinin cenazesi, toprağa verildi

Manisa gündem haberine göre Manisa'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hacı Ahmet Tikici, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hacı Ahmet Tikici, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata gözlerini yuman Hacı Ahmet Tikici için Şehzadeler ilçesinde tören düzenlendi.

Tikici'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Yusuf Sedat Altıntaş Cami'ne getirildi. Ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Tikici'nin naaşı askeri tören ve dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Bodur, Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı, Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Şehzadeler, Manisa, Cami, Kore, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa gündem: Manisa'da Kore gazisinin cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika

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