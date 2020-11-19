Son dakika haberi: Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

19.11.2020 19:31
Son dakika haberi: Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 729'a, Umman'da 1365'e, Kuveyt'te 859'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 544'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 729'a, Umman'da 1365'e, Kuveyt'te 859'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 544'e yükseldi. Katar ve Bahreyn'de ise vaka sayısı arttı. ???????

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 319 yeni vaka tespit edildiği ve 441 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 729'a, vaka sayısının 354 bin 527'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının 341 bin 956 olduğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti, 231 kişide virüs tespit edildi, Kovid-19 teşhisi konulan 392 kişi iyileşti.

Toplam can kaybının 1365'e, vaka sayısının da 121 bin 360'a yükseldiği Umman'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 112 bin 406 oldu.???????

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 485 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 587 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 859'a, vakaların da 138 bin 822'ye çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 130 bin 426 olduğunu aktardı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 1153 yeni vaka tespit edildi, 932 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 544'e, vaka sayısının 155 bin 254'e çıktığı BAE'de virüsü yenenlerin sayısı ise 146 bin 469'a ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 208 kişinin enfekte olduğu, 218 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 136 bin 649'a, iyileşen hasta sayısının da 133 bin 691'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 235 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 174 kişinin enfekte olduğu, 187 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Vakaların 85 bin 182'ye, iyileşen hasta sayısının da 83 bin 87'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, yeni can kaybı kaydedilmeyen ülkede bugüne kadar 337 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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