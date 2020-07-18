Son dakika haberi! Korku dolu anlar araç kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

Tokat'ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre Tokat Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşti. Hacı Ahmet Oruç idaresindeki 60 S 0097 plakalı servis minibüsü, sanayi bölgesinde çalışan işçileri fabrikaya bıraktıktan sonra şehre dönüyordu. Anayolda seyreden araç Organize Sanayi Bölgesi 2'inci kısımda bulunan 7'inci caddenin kesişiminde K.A. idaresindeki 34 VN 4379 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı ve 10 metre sürüklendi. Hacı Ahmet Oruç'un devrilen minibüsten kendi imkanları ile çıkış anı ile birlikte kazanın gerçekleştiği anlar minibüs üzerine yerleştirilmiş 4 farklı kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kamyon şoförünün kaza sonrasında minibüse geldiği ve yaşadığı şok ile sağa sola koşuşturduğu anlar da kaydedildi.



Hafif yaralamalı olarak atlatılan kaza ile ilgili polis incelemesi sonrasında tutulan tutanakta kamyon sürücüsü K.A.'nın kusurlu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - TOKAT