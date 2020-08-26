Son dakika haberi! Korkuteli'de jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Korkuteli'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk sahalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri denetimlerde vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denetimlerde maskenin yanı sıra salgınla mücadele belirlenen 14 temel kuralın anlatıldığı el broşürleri dağıtılıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı zamanda kontrol noktalarında ateşlerini ölçtüğü kişilerin, filyasyon listesinde olup olmadığını da kontrol ediyor.