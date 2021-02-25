Son dakika haberi... Korkuttuğu çocuğa pencereden attırdığı 20 bin TL'lik altınla kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Korkuttuğu çocuğa pencereden attırdığı 20 bin TL'lik altınla kaçan şüpheli yakalandı

25.02.2021 20:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'da babasının cep telefonuna gelen çağrıya yanıt veren çocuk, kendisini polis ve savcı olarak korkutan dolandırıcıya inanıp, evdeki yaklaşık 20 bin TL değerindeki altını pencereden attı.

KÜTAHYA'da babasının cep telefonuna gelen çağrıya yanıt veren çocuk, kendisini polis ve savcı olarak korkutan dolandırıcıya inanıp, evdeki yaklaşık 20 bin TL değerindeki altını pencereden attı. Altınları alıp kaçan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu Afyonkarahisar'da yakalandı. Şüpheliyle birlikte altınlar da ele geçirildi.

Saat 12.30 sıralarında Kütahya merkez Sultanbağı Mahallesi'ndeki Kardeşler Sokakta meydana gelen olayda, O.M.Ö.'nün cep telefonuna gelen çağrıya 11 yaşındaki oğlu M.O.Ö. cevap verdi. Telefondaki kişi kendisi polis ve savcı olarak tanıtıp, çocuktan evden bulunan altınları pencereden atmasını istedi. Telefondaki kişinin söylediklerinden korkan çocuk, evde bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki altını pencereden attı. Altınları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumu öğrenen ailesinin haber vermesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin daha önce 8 ayrı suçtan dosyası bulunan M.Ç. (37), olduğu tespit edildi. Kütahya ve Afyonkarahisar il emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması sonucunda otobüsle Afyonkarahisar'a geldiği tespit edilen M.Ç., saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar'da yakalanarak, gözaltına alındı.

M.Ç.'nin yapılan üst aramasında toplam değeri yaklaşık 20 bin TL olduğu tespit edilen 3 altın bilezik ve kelepçeli bileziğe el konuldu. M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Korkuttuğu çocuğa pencereden attırdığı 20 bin TL'lik altınla kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Korkuttuğu çocuğa pencereden attırdığı 20 bin TL'lik altınla kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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