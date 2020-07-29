ADANA'da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırılan Songül Beyazlat'ın (31) çocuklarını özlediği ve onları görmek istediği için kaçtığı öne sürüldü. Polis, gece saatlerinde firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı saklandığı evde yakaladı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce 'uyuşturucu ticareti' suçundan hüküm giyen ve Karataş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait 34 LGD 65 plakalı minibüse binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Çevredekilerin, terk edilmiş araçtan 3 şüphelinin inerek kaçtığını söylemesi üzerine polis, otobüs ve dolmuşlarda şüphelileri aradı.ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN KAÇMIŞDün gece saatlerinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakaladı. Öte yandan firari Songül Beyazlat'ın hüküm giydiği suçtan 5 yıl cezasının kaldığı 2 çocuğunu göremediği ve özlediği için kaçma planı yaptığı iddia edildi.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.