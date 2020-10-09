Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı

09.10.2020 09:09
Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve 'kıras fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetler, korona virüs nedeniyle elde kaldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve 'kıras fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetler, korona virüs nedeniyle elde kaldı.

Türkiye ve dünyada maddi manevi zarara yol açan korona virüs pandemisi birçok sektör gibi tekstil sektörünü de olumsuz etkiledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde uzun yıllardır kadınlar tarafından kullanılan ve 'kıras fistan' denilen yöresel kıyafetler korona virüs pandemisi nedeniyle müşteri bulamadı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde düğünlerde kısıtlamaya gidilmesi, kıras fistan işiyle uğraşan esnafa olumsuz yansıdı. Düğünlerin olmaması nedeniyle daha önce işyerlerine doldurdukları kıras fistanları satamadıklarını ifade eden Zeki Karakuş isimli esnaf, 40 yıldır tekstil işiyle uğraştığını ifade ederek, "Bu pandemi süresi içerisinde büyük bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi krize girdik. Çünkü düğünler kesildi. Bizim bölgede düğün yapıldığı zaman 'ğelat' denilen hediyelik eşyalar götürülür. Bun yanında çeyizlik yatak, yorgan da satıyoruz. Ama maalesef bu sezonda biz bunu göremedik. Bu sene bu sıkıntıyı yaşadık hala yaşıyoruz da" dedi.

"Model değişikliği bizi bitiriyor"

Geçmiş yıllarda günde bazen 2 ya da 3 düğün işi aldıklarını belirten Karakuş, "Haftada 10 veya 15 düğün geliyordu. Şimdi ise haftada hiç görmüyoruz. Düğün sezonu bitmek üzere. Bugünden sonra da biraz zor görünüyor. İnşallah bu hastalık biter ve bu düğün sezonu seneye açılır. Seneye de modeller değişiyor. Elimizdeki malzemeleri seneye satabilecek miyiz? Model değişikliği bizi bitiriyor" ifadelerini kullandı.

Düğün sezonu öncesinde işyerlerini doldurduklarını aktaran Karakuş, "Sezon başında düğünlerle ilgili işyerlerimizi doldurduk ve kısmetimizi bekledik. Ama bu pandemi nedeniyle mallar elimizde kaldı. Seneye de yeni desenler, yeni çeşitler olacak. Bu da bizi zor durumda bırakacak. Bunun yanında yetiştirdiğimiz elemanlarımız vardı. Ama ne yazık ki korona virüs nedeniyle bazı elemanları çıkarmak zorunda kaldık. İşyeri bizim olduğu için kiramız yok. Bu konuda rahatız ama kiracı olsaydık bu işi bırakırdık" diye konuştu.

"Kiramızı bile ödeyemiyoruz"

Moda Fistan sahibi Serhat Gülmez ise 20 yıldır bu sektörde olduğunu ifade ederek, "Sıkıntılı bir sektördür. 6 ay çalışıyor, 6 ay çalışmıyoruz. Bu sene hiç çalışmadık. Geçtiğimiz yıllar çok yoğundu. Doğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine kıras fistan gönderiyorduk. Bu sene çok sıkıntı yaşadık. Kiramızı bile ödeyemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. - VAN

Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı
Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı
Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı
Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı
Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı

Güneydoğu Anadolu, Koronavirüs, Ekonomi, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Korona virüs kıras fistanları elde bıraktı - Son Dakika Ekonomi

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